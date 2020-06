Lazio, Immobile riprende ad allenarsi. Milinkovic-Savic ok

La Lazio ha ripreso gli allenamenti a Formello: si è rivisto Immobile. Differenziato per Leiva e Cataldi, nessun problema per Milinkovic-Savic

La Lazio si è allenata questa mattina presso il centro sportivo di Formello in vista della ripresa della Serie A. Dopo un solo giorno di stop, Ciro Immobile è tornato in campo a differenza di Lucas Leiva e Danilo Cataldi che hanno svolto esercizi tecnici individuali con la palla.

Nessun problema per Denis Vavro e Sergej Milinkovic-Savic. Sessione di allenamento differenziata per Jordan Lukaku e Senad Lulic ,tornati da pochi giorni in Italia.