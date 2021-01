Lazio in continuità, ma il derby dovrà essere la vera svolta

La solida vittoria di Parma regala un minimo di continuità alla Lazio, con l’immediata prospettiva di un derby che i biancocelesti auspicano possa essere la svolta

Dopo la vittoria contro la Fiorentina servivano delle conferme, e al Tardini ieri sono arrivate. La Lazio si impone per 2-0 sul campo del Parma grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. Un altro passo in avanti in classifica, nel tentativo di recuperare il terreno perduto nei match con Sampdoria, Udinese, Verona, Benevento o Genoa. Un segnale importante dal punto di vista della continuità dei risultati…

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24