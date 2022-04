Infortuni Lazio, Sarri può sorridere: ecco chi ritorna a disposizione

Si svuota l’infermeria della Lazio, per la soddisfazione di Maurizio Sarri, il tecnico laziale torna ad avere tutto il gruppo a disposizione

L’infermeria della Lazio si svuota e finalmente Sarri ha tutto il gruppo a sua disposizione per il finale di campionato. Nell’allenamento di oggi a Formello la squadra si è divisa in due gruppi, fra chi ha giocato nel fine settimana e chi è subentrato o rimasto in panchina.

Al gruppo si sono uniti gli infortunati Luiz Felipe e Radu, che sono stati anche convocati per la partita tra Lazio e Genoa prevista per sabato pomeriggio.