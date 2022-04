Lazio, il Psg spinge per Milinkovic Savic: pronta l’offerta

Calciomercato Lazio: il PSG avrebbe sorpassato il Manchester United nella corsa a Milinkovic-Savic

Il futuro di Milinkovic Savic fino a giugno è alla Lazio, poi si vedrà. Lotito e Sarri vorrebbero trattenerlo vista la sua importanza in mediana e non solo per gol e assist.

Dall’estero, però, il Psg spinge per il Sergente e sarebbero pronti ad offrire 70 milioni per il serbo. La cifra è quella che Lotito aveva in mente per un’eventuale cessione. A fine stagione si potrà capire di più del futuro di Milinkovic, che piace anche al Manchester United. Lo riporta La Repubblica.