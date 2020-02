Brozovic all’Olimpico sforna una prestazione di livello per leadership e carattere. Il cambio con Eriksen divide i tifosi.

Marcelo Brozovic contro la Lazio ha sfoderato un’altra grande prestazione. La fascia di capitano ha un’influenza positiva sul croato che non sente minimamente la pressione. Brozovic tocca 63 palloni e smista il gioco con precisione chirurgica: il 92% dei passaggi arriva a destinazione.

Rispetto ai compagni di reparto non perde un pallone in tutta la partita ed è presente sia in attacco che in difesa. Conte lo sostituisce al 77esimo per fare spazio ad Eriksen. Un cambio che non è piaciuto ai tifosi considerato che, insieme a Candreva, il croato è stato di gran lunga uno dei migliori in campo per i nerazzurri.