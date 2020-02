La sfida è una delle classiche in Serie A. Ad essere in vantaggio è l’Inter. Tante anche le X.

Lazio – Inter è una delle classiche della Serie A. Le due squadre negli anni hanno dato vita a sfide memorabili e in molte occasioni si sono giocate anche dei trofei.

In campionato ad essere in vantaggio per ora è la squadra nerazzurra. Nei 153 scontri nel massimo campionato sono state ben 64 le vittorie dell’Inter contro le 26 della Lazio. Negli anni non sono di certo mancati i pareggi: 53.