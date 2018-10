Prima del fischio d’inizio, l’attaccante nerazzurro Keita ha parlato della sfida tra Lazio e Inter

Mancano ormai pochi minuti a Lazio-Inter, posticipo serale del lunedì che chiuderà la 10ª giornata di Serie A. Poco prima di scendere in campo, Keita, ex della Lazio, ha parlato ai microfoni di Inter Tv: «I biancocelesti li conosco molto bene, fa piacere tornare, ma ora difendo i colori dell’Inter e sono concentrato per vincere la partita. Non vogliamo rallentare, vogliamo stare lassù, abbiamo creato una mentalità per restare in alto». In chiusura Keita ha parlato anche dei risultati fatti dalla Lazio contro le big, cioè senza vittorie: «Noi daremo tutto, oggi è una partita da vincere per mantenere i nostri obiettivi».