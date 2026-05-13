Lazio News
Lazio Inter 0-2 LIVE: inizia la ripresa
Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26
È tempo di finale di Coppa Italia, con Lazio e Inter che si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto allo Stadio Olimpico.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Lazio Inter 0-2: sintesi e moviola
45′ TIRO ISAKSEN – Diagonale velenosissimo dell’esterno della Lazio, con Martinez che ci mette il guantone ma il pallone sibila a fil di palo.
35′ GOL LAUTARO – Si addormenta Nuno Tavares, Dumfries gli sradica palla e trova in mezzo Lautaro! Per lui è un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota.
24’ OCCASIONE DUMFRIES – Cross di Dimarco, sulla corsia opposta raccoglie Dumfries che calcia al volo ma trova il muro di Nuno Tavares.
15′ AUTOGOL MARUSIC – L’Inter è avanti! Calcio d’angolo di Dimarco, colpo di testa sciagurato di Marusic che infila Motta nella propria porta e manda in vantaggio i nerazzurri.
12′ PERICOLOSO LAUTARO – Primo squillo del Toro, pallone che esce di un soffio.
1′ FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Lazio Inter.
Migliore in campo
Al termine del match
Lazio Inter 0-2: risultato e tabellino
Reti: 15′ Marusic, 35′ Lautaro Martinez
LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic, 4 Patric, 24 Taylor; 18 Isaksen, 14 Noslin, 10 Zaccagni.
A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 29 Lazzari, 32 Cataldi.
Allenatore: Marco Ianni.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.