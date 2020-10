Lazio, Inzaghi fa la conta: 14 assenti, tra isolamento e infortuni

Simone Inzaghi fa la conta degli assenti in casa Lazio: sono 14 in tutto, tra calciatori in isolamento fiduciario e infortuni

La Gazzetta dello Sport fa un focus sulla Lazio e sul motivo dei 14 assenti. Squadra corta per Simone Inzaghi.

Luis Alberto, Immobile, Lazzari, Djavan Anderson sono in isolamento fiduciario. Lucas Leiva, Strakosha, Fares, Armini hanno qualche linea di febbre. Luiz Felipe ha un’indisposizione, Escalante uno stiramento come Radu. Lulic ancora out per la doppia operazione alla caviglia. Patric aveva conati di vomito nella trasferta di Bruges, Cataldi ha problemi gastrointestinali