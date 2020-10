Inzaghi: «Contatti con la Juve? In estate ero tranquillo»

Simone Inzaghi parla dei possibili contatti con la Juventus in estate, dopo l’esonero di Maurizio Sarri: le sue parole

SCUDETTO – «Se lo avremmo vinto senza la pandemia? In quel momento siamo stati i più penalizzati, non avevamo infortuni ed avremmo giocato una gara a settimana. Abbiamo perso dei giocatori importanti, sono convinto che ce la saremmo giocata fino alla fine. Contatti con la Juve? Io ho un grande rapporto con la Lazio, poi ovviamente nel calcio non si mai cosa può succedere. In estate ero tranquillo, siamo tornati in Champions dopo 14 anni».