Lazio, Inzaghi sorride: Strakosha torna tra i pali

Ultimo allenamento della settimana per la Lazio con una buona notizia per Inzaghi: torna disponibile Strakosha

Dieci contro dieci per la partitella di fine settimana, l’ultimo giorno di allenamento prima della domenica di riposo. Il tabellino finale recita 4-4, alla valanga dei gol partecipano i soliti noti: Caicedo e Immobile da una parte, Luis Alberto e Correa dall’altra.

Come riporta Lazionews24.com in gruppo non si vedono nè Milinkovic nè Leiva: nessuna apprensione, solo un po’ di riposo in più per ritrovare il meglio della forma. Segnali positivi da Strakosha che si riprende i pali della Lazio, anche se solo per un tempo di gioco. Si ferma invece Adekanye che sembra alle prese con uno stiramento , lavoro personalizzato per Denis Vavro.