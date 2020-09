Lazio, Inzaghi su Leiva: «Da lunedì sarà al 100%»

L’allenatore della Lazio ha parlato della condizione fisica di Lucas Leiva

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato anche delle condizioni di Senad Lulic e Lucas Leiva.

«Lulic manca a tutti, è il nostro capitano, sta andando in giro in tutta Italia ed Europa per risolvere la situazione, c’è ottimismo perché lui è determinato come me e ce la metterà tutta. Ho un rapporto speciale con Senad. Leiva sta aumentando i carichi, lo avrei fatto giocare già oggi se non ci fosse stato un campo pesante. Da lunedì sarà con noi al 100%, penso che possa già giocare nell’amichevole col Frosinone».