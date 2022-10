Lazio, la probabile formazione per il match contro il Midtjylland

Stasera alle 18.45, la Lazio scenderà in campo contro il Midtjylland per una sfida valida per i gironi di Europa League

Questa sera alle 18.45, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Midtjylland per una sfida valida per i gironi di Europa League. Di seguito riportiamo la probabile formazione.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri