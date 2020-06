Lazio, la squadra di Inzaghi è tornata subito in campo in vista della gara di martedì

Non c’è tempo per riposarsi in questo turbinio di partite. Per questo la Lazio già nella giornata di oggi è tornata ad allenarsi a Formello.

Solo lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri nella vittoria contro la Fiorentina. Domani invece ci sarà la rifinitura in vista del match contro il Torino.