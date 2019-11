Lazio: Lazzari deve essere più preciso nel cross

Lazzari è andato tante volte sul fondo in Sassuolo-Lazio. Ha però sbagliato molto al momento del cross

La Lazio contro il Sassuolo ha avuto, anche per propri meriti, tanti spazi per attaccare. Sia tra le linee che in fascia. Lazzari soprattutto è stato servito parecchie volte in situazioni dinamiche, ha avuto tempo e spazio per andare sul fondo.

Purtroppo è stato un po’ troppo impreciso nell’ultimo terzo di campo. Basti pensare che sui 10 cross tentati ne ha azzeccato solo uno, nonostante Lazzari fosse in corsa e non abbia calciato da fermo. L’ex Spal deve migliorare quindi nella precisione