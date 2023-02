Lazio, Lazzari: «Non dobbiamo sbagliare a livello mentale»

Le parole di Manuel Lazzari in conferenza alla vigilia dell’impegno di Conference League dei biancocelesti con il Cluj

Manuel Lazzari ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani tra Cluj e Lazio, gara valida per il ritorno degli spareggi di Conference League. Di seguito le sue parole.

APPROCCIO – A livello mentale non dobbiamo sbagliare. Abbiamo visto nel girone d’Europa League cosa è successo. Domani sarà una battaglia, l’1-0 dell’andata vale poco.

MOMENTO PERSONALE – Fisicamente sto molto bene, nelle ultime in campionato non ho giocato per scelta tecnica e sono a disposizione.

METRO ARBITRALE – In Europa gli arbitri lasciano correre molto di più. Però allo stesso modo ci sono molti più cartellini e non puoi sbagliare intervento perché è sempre un pericolo. Giochiamo ogni anno in Europa e non c’è alcun problema, dovremo soltanto stare attenti

RUOLO – A livello fisico spendo tanto, sono un terzino molto offensivo, però a 4 è molto più importante la fase difensiva.

PELLEGRINI – Non devo dare consigli, ha già girato in squadre importanti. È nella sua squadra del cuore, deve abituarsi a fare quello che vuole il mister ma non è facile giocando ogni tre giorni. È sveglio e ha voglia di imparare, secondo me non avrà problemi.

FAVORITA PER LA CONFERECE – Non c’è una favorita, ci sono tante squadre forti come la Fiorentina o il West Ham. Dobbiamo solo pensare a domani.

