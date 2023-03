Lazio, le ultime sul futuro di Luis Alberto

Tutte le novità sul futuro di Luis Alberto, centrocampista spagnolo di proprietà della Lazio, sul suo futuro

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe ormai scoppiato l’amore tra Sarri e Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, dopo una prima stagione difficile, sarebbe infatti diventato un vero proprio leader nello spogliatoio.

Una situazione importante per il futuro visto che adesso Luis Alberto non sarebbe più convinto di voler lasciare la Lazio nonostante l’interessamento del Siviglia. Adesso risente la fiducia massima, come ai tempi di Inzaghi.