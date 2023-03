Lazio, Lotito carica la squadra: «Al derby in campo con il veleno»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista del derby di oggi contro la Roma

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista del derby di oggi contro la Roma che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 18.00.

Dopo l’eliminazione di giovedì scorso dalla Conference League per mano dell’AZ, il patron biancoceleste ha voluto scuotere i suoi ragazzi per far sì che mantengano il terzo posto in classifica. Ecco le sue parole: «Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno». Le riporta Il Messagero.