Lazio, Lotito e la carica all’ambiente: retroscena dall’Olimpico

Lazio, festeggiamenti e carica all’ambiente da parte del presidente Lotito: il retroscena dopo la vittoria sullo Spezia

Dopo il successo per 4-0 sullo Spezia, festeggiamenti in casa Lazio per l’elezione a senatore di Claudio Lotito che, come riferito dal Messaggero, avrebbe colto l’occasioni per caricare ancor di più un ambiente in grandissima condizione.

LE PAROLE – «Ringrazio tutti, Sarri, Tare, la squadra. Con questa vittoria avete dimostrato ancora una volta l’unione della nostra famiglia. Se continuerete a giocare con questo spirito e questa compattezza, regalerete grandi soddisfazioni a me e a tutta la tifoseria. Questa non è solo la mia vittoria, ma anche la vostra. Per la prima volta nella storia la Lazio ha un rappresentante nelle istituzioni, nel Parlamento e non è poca roba. Ora che sto nel Governo, possiamo cambiare ogni stortura. Questa non è più una Lazietta, è già una grande società. Abbiamo gettato le basi per fare qualcosa di grande e questo non finirà».