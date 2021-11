Lazio, Lotito a Formello per caricare la squadra dopo l’allenamento

Ieri Lotito è andato a seguire l’allenamento della Lazio a Formello per caricare la squadra

Oggi la Lazio sfiderà la Salernitana, una sorta di derby personale per Claudio Lotito (ex presidente dei granata), che ieri è andato a seguire l’allenamento a Formello per caricare la squadra.

Dopo le buone prestazioni contro Atalanta e Marsiglia il presidente dei biancocelesti non vuole cali di tensione contro la Salernitana.