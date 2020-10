Lazio, Luis Alberto: «Tre punti col Bologna per muovere la classifica»

Lazio, Luis Alberto ha presentato la gara contro il Bologna nel match program pubblicato dalla società: eccone un estratto

Il Borussia Dortmund come crocevia di questa stagione. La Lazio se lo augura, proprio come successo un anno fa contro l’Atalanta, quando quell’indimenticabile pareggio è servito da scossa per la lunga serie di successi biancocelesti. La prova del nove sarà quindi la gara di oggi contro il Bologna, con la squadra che dovrà riportare in campo le stesse motivazioni e lo stesso spirito della notte europea.

BOLOGNA – «Sarà una gara difficile, come sempre contro di loro. Vanno a ritmi alti, hanno qualità importanti e sanno pressare molto bene. Noi però abbiamo bisogno di questi tre punti per muovere la classifica».

ULTIMO INCROCIO – «Una giornata bellissima, è stata l’ultima volta che ci siamo divertiti insieme ai nostri tifosi prima del lockdown. Lo stadio pieno ci manca molto, speriamo che possa tornare il prima possibile perché per noi è fondamentale».