Lazio, maglia speciale contro il razzismo per il riscaldamento

La Lazio ha annunciato una bella iniziativa che arriverà durante il riscaldamento prima del match con l’Atalanta

Alle 21.45 scenderanno in campo Atalanta e Lazio. Il club biancoceleste, attraverso i proprio canali social, ha annunciato una bella iniziativa che sarà svolta durante il riscaldamento pre partita.

Tutta la squadra, infatti, indosserà una maglia con su scritto «We All Bleed the Same Colour», ovvero «Sanguiniamo tutti dello stesso colore». Una frase contro il razzismo che si lega alle manifestazioni dell’ultimo periodo che stanno avvenendo negli Usa e in tutto il mondo.