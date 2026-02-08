Lazio, ci sarà lui al centro dell’attacco biancoceleste contro la Juventus? La possibile scelta di Sarri

Lazio, chi sarà al centro dell’attacco contro la Juventus? Ecco la possibile scelta di Sarri, gli aggiornamenti

La Lazio si prepara alla sfida con la Juventus con diversi interrogativi di formazione. Assente Zaccagni, Maurizio Sarri ha scelto di schierare Maldini come centravanti in versione falso nove: il nuovo arrivato partirà titolare nel tridente insieme a Isaksen e Pedro. Ratkov, ancora indietro nella condizione fisica, non sarà disponibile.

Le scelte offensive di Sarri

Con Zaccagni fuori per circa un mese, Sarri adatta il sistema offensivo puntando su soluzioni che privilegino movimento e collegamento tra i reparti. Maldini avrà il compito di raccordare centrocampo e attacco, muovendosi da riferimento centrale ma con libertà di accentrarsi per creare spazi per Isaksen e Pedro.

Juventus: formazione e assetto tattico

Secondo Tuttosport, la Juventus dovrebbe affidarsi al ritorno di Di Gregorio tra i pali. Sulle fasce agiranno Kalulu e Cambiaso, mentre al centro della difesa sono previsti Bremer e Gatti (in vantaggio su Koopmeiners). A centrocampo, Locatelli e Thuram supporteranno il reparto offensivo composto da McKennie, Miretti e Yildiz, con David come punta centrale.

Assenze e dubbi chiave

L’assenza di Zaccagni è il fattore che più condiziona le scelte di Sarri, costringendolo a rivedere equilibri e soluzioni offensive. Un altro punto interrogativo riguarda la presenza di Romagnoli dall’inizio: il centrale dovrebbe comunque partire titolare accanto a Gila, ma la formazione definitiva verrà confermata all’ultimo momento.

La partita mette di fronte una Lazio in fase di adattamento tattico e una Juventus in forma, ma con le proprie certezze. Sarà fondamentale la capacità di Sarri di far rendere Maldini nel ruolo di falso nove e la risposta difensiva della Lazio contro una squadra avversaria ben organizzata. La sfida all’Olimpico rappresenta un test importante per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.

