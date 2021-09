Lazio, Martusciello: «Grande reazione. Non guardiamo troppo i risultati»

Al termine della sfida con il Torino, Martusciello – vice allenatore di Sarri – ha analizzato la partita della Lazio

Martusciello è intervenuto per commentare il risultato del match tra Torino e Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky.

REAZIONE – «C’è stata una grande reazione e un grande impegno. Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta».

RISULTATI «Immobile vorrebbe vincerle tutte, ma in questo momento non si dovrebbero guardare troppi i risultati. I ragazzi stanno lavorando bene, ma serve tempo. La strada intrapresa è comunque quella giusta, anche perché tutti sono molto disponibili».

AVVERSARI – «Con squadre come il Torino è difficile imporre le proprie trame di gioco. Poi anche giocare ogni tre giorni è difficile. Difesa? Paghiamo a caro prezzo errori individuali, ma nel calcio capita. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo pieno».

TEMPO E MODULO – «In due mesi non si può stravolgere ciò che si faceva in cinque anni. I ragazzi sono ancora nella fase del pensiero e questo diventa un problema nei tempi di gioco. L’applicazione c’è e in settimana si vedono grandi miglioramenti. Cambio modulo? Giocando ogni tre giorni è difficile pensare a una cosa del genere. Quando ci saranno delle settimane tipo ci si potrà pensare».