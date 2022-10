Lazio, Marusic: «Sogno di restare a lungo in biancoceleste»

Il difensore biancoceleste ha parlato del momento della Lazio nel giorno del suo compleanno. Ecco le sue dichiarazioni

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato in occasione del suo compleanno ai microfoni di Lazio Style Radio. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

LAZIO – «Questo è il mio sesto anno qui. Sono così orgoglioso di essere alla Lazio da tanto tempo e spero di restare ancora a lungo. Sono tanto contento. Roma è una città bellissima e mi piace tutto qui. Adesso che la conosco bene ancora di più. Vado spesso in centro, ci sono tanti posti bellissimi. Sono contento di essere vicino casa ad un’ora di aereo e questo è importante per me. Grazie ai tifosi degli auguri. Mi fa piacere che siano contenti del mio rendimento».

