Lazio, che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio

Lazio, arriva il regalo di Natale per i tifosi: via libera per operare liberamente nel mercato di gennaio

Il calciomercato della Lazio potrà procedere senza vincoli. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul via libera della Commissione, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club biancoceleste, che ha validato integralmente quanto emerso.

COMUNICATO – “La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo.

Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo“.

