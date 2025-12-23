 Lazio, che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio
Lazio, che regalo di Natale per i tifosi biancocelesti! Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio

Claudio Lotito

Lazio, arriva il regalo di Natale per i tifosi: via libera per operare liberamente nel mercato di gennaio

Il calciomercato della Lazio potrà procedere senza vincoli. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul via libera della Commissione, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club biancoceleste, che ha validato integralmente quanto emerso.

COMUNICATO “La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo.

Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo“.

