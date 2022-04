Lazio, asse di mercato Tare-Raiola: intreccio Patric-Romagnoli

Il DS della Lazio e il procuratore si sono incontrati in questi giorni per parlare di Romagnoli e del prolungamento di contratto di Patric

In casa Lazio si lavora per la prossima stagione, con il DS Tare che è operativo sia sul fronte dei rinnovi che quello degli acquisti.

Come riporta Il Tempo, il dirigente biancoceleste si è incontrato con Mino Raiola proprio per discutere sul rinnovo di Patric, giocatore in scadenza e molto gradito da Sarri. Raiola è anche l’agente di Romagnoli, giocatore in scadenza con il Milan da tempo obbiettivo della Lazio: è facile che l’esito di entrambi i discorsi sia positivo, soprattutto vista la preferenza del rossonero per i colori biancocelesti.