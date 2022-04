Lotito Sarri, oggi l’incontro a Formello: il tecnico vuole 7-8 acquisti

Oggi andrà in scena l’atteso incontro tra Lotito e Sarri: il tecnico vuole almeno 7-8 acquisti. I nomi

Oggi a Formello andrà in scena l’incontro tra Lotito e Sarri per progettare il futuro. Non si parlerà soltanto del rinnovo, ma il tecnico metterà sul piatto anche una lista di 7-8 acquisti per l’estate.

In porta piace sempre Sergio Rico, mentre in difesa i nomi sono quelli di Romagnoli e Casale del Verona. Tra i terzini i nomi più in voga sono quello di Parisi dell’Empoli o Emerson Palmieri, altro pupillo del tecnico. In mediana il tecnico vuole a tutti i costi il ritorno di Allan e poi punta Vecino in uscita dall’Inter. Avanza anche il nome di Maxime Lopez. Il nome a sorpresa è in attacco, piace Onuachu. Pinamonti costa troppo e scatta l’ipotesi Mertens, in scadenza in uscita dal Napoli. Il tutto potrebbe essere favorito dalle cessioni di Acerbi e Milinkovic Savic. Lo riportano il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport.