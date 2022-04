Lazio, Milinkovic-Savic in partenza: Lotito fissa la cifra per cederlo

Calciomercato Lazio: in estate Milinkovic-Savic potrebbe partire. Lotito fissa la cifra per cederlo

È destinato a diventare un tormentone di cui i tifosi della Lazio farebbero volentieri a meno. Sergej Milinkovic-Savic potrebbe realmente lasciare Roma in estate per approdare in un top club che gli possa garantire di giocare ad altissimi livelli con continuità. Il contratto in scadenza tra due anni costringe il club a fare certi tipi di ragionamenti per non ritrovarsi a dover vendere un gioiello a prezzi di saldo.

Per questo motivo – secondo Il Corriere dello Sport – Lotito e l’agente Kezman sono in contatto per stabilire la cifra giusta per lasciare andare il serbo. Sicuramente non si scenderà sotto i 60 milioni. Il presidente della Lazio ne vorrebbe incassare almeno 70 ma probabilmente si accontenterebbe di 65. Sicuramente sarà difficile vederlo in Italia, Manchester United e PSG sono le squadre più accreditate per comprarlo.

