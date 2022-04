Infortunio Romagnoli, allenamento personalizzato per il difensore: le condizioni

Alessio Romagnoli, che ieri sera non si è reso disponibile per la gara contro il Bologna, ha svolto oggi un allenamento personalizzato

Alessio Romagnoli ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello, come appreso da Milan News 24.

Il centrale ha saltato la gara di ieri contro il Bologna per un’infiammazione all’adduttore sinistro e sarà valutato nei prossimi giorni per capire se sarà a disposizione per la prossima partita.