Lazio Milan, destini incrociati per Romagnoli e Acerbi: i dettagli

Lazio Milan, i destini di Romagnoli e Acerbi sembrano essere sempre più incrociati. La situazione dei due centrali

Il destino incrociato di Acerbi e Romagnoli blocca il mercato di entrambi. Lazio e Milan stanno lavorando per un colpo in difesa ma la situazione al momento è tutta ferma.

La Lazio ha in mente Romagnoli per rinforzare la difesa, ma prima deve cedere Acerbi che oltre a un interessamento del Milan non ha altre offerte. Situazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.