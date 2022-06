Milan, Asensio il regalo per Maldini: le ultime

Il Milan può arrivare a Marco Asensio del Real Madrid, lo spagnolo il regalo di compleanno di Maldini

Il Milan sta cercando un profilo di alto livello per rinforzare il pacchetto offensivo. Difficile arrivare a Zaniolo, per il momento, i rossoneri stanno valutano le alternative.

In cima alla lista dei desideri di Maldini ci sarebbe Marco Asensio del Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe essere il regalo di compleanno perfetto per Maldini. Costi contenuti non oltre i 20 milioni e un ingaggio da 6 milioni, ma il Milan può eventualmente usufruire del Decreto Crescita per risparmiare qualcosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.