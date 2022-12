Milinkovic Savic in testa solo la Lazio: al lavoro per tornare e lunedì sarà a Formello

Milinkovic Savic sta lavorando per tornare in condizione giusta assieme agli altri compagni a Formello, in testa solo la Lazio

Milinkovic Savic sta lavorando per tornare in condizione giusta assieme agli altri compagni a Formello, in testa solo la Lazio.

Attualmente in Serbia dopo l’eliminazione del Mondiale, sta lavorando con un preparatore personale. Fino a giugno resterà in biancoceleste e in questi giorni incontrerà l’agente Kezman per parlare di futuro. La volontà è quella di permettere alla Lazio di guadagnare 40/50 milioni da una sua possibile cessione anche per questo vorrebbe il rinnovo, ma Lotito farà altre valutazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.