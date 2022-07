Lazio Milinkovic Savic, l’agente non è in arrivo a Roma: le ultime sul futuro del serbo

Il futuro di Milinkovic Savic sembra essere ancora alla Lazio, per il momento, smentite le voci dell’arrivo a Roma dell’Agente

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione con il serbo conteso in Premier League tra Manchester United e Chelsea. Si vocifera di offerta monstere dallo United, ma l’agente Kezman non ha al momento in agenda l’incontro tra il suo giocatore e la Lazio. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.