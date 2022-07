Koundé Chelsea, ad un passo il passaggio del francese ai Blues. Super offerta in arrivo per il Siviglia: tutti i dettagli

Come riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea è ad un passo dall’acquisto di Jules Koundé.

Affare in chiusura in cambio di 55 milioni di sterline per il Siviglia e un quinquennale da 9/10 per il giocatore.