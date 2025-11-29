Lazio News
Lazio, missione a San Siro: per Sarri sette ko consecutivi, il tabù da sfatare
Lazio, sfida ad alta tensione contro il Milan: Sarri prova a invertire la rotta dopo sette ko consecutivi a San Siro
La Lazio di Maurizio Sarri arriva a Milano con l’ambizione di compiere un’impresa: battere una delle squadre più accreditate per lo scudetto e dare una svolta a una stagione finora segnata da alti e bassi. Una vittoria avrebbe un peso enorme, non solo in classifica ma anche sul piano mentale.
Il tecnico biancoceleste si troverà di fronte Massimiliano Allegri in un duello che va oltre il campo, quasi ideologico, tra due filosofie opposte di calcio. Ma il vero ostacolo per Sarri non è il collega toscano, bensì San Siro stesso, teatro di troppe delusioni negli ultimi anni.
I numeri infatti non lasciano spazio a interpretazioni: sette sconfitte consecutive per Sarri nello stadio milanese da quando guida la Lazio. Un tabù pesante che rende la sfida ancora più intrigante, con i biancocelesti chiamati a spezzare la serie negativa e a dimostrare di poter competere ai vertici. Lo riporta Il Tempo.
