Lazio: è N’Koulou il dopo de Vrij?

La Lazio pensa al dopo de Vrij: i biancocelesti hanno messo nel mirino N’Koulou, difensore del Torino in prestito dal Lione

Con de Vrij che lascerà al termine della stagione – il difensore e la Lazio non hanno trovato l’accordo per il prolungamento, come annunciato da Tare – il club di Claudio Lotito è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l’olandese dalla prossima stagione. Il nome nuovo è quello di N’Koulou, difensore in forza al Torino.

Il camerunense classe 1990, in prestito dal Lione, ha giocato finora un’ottima stagione in granata, attirando l’interesse di molti club prestigiosi. Di certo non sarà semplice portarlo a Roma, ma di certo i biancocelesti faranno un tentativo.