Lazio, ora c’è un altro Pedro: la sosta regala un nuovo attaccante

La sosta ha rigenerato Pedro e regala un nuovo attaccante alla Lazio in vista della ripresa del campionato: i dettagli

Dopo un inizio di stagione tormentato, ora Pedro è pronto a (ri)prendersi la Lazio. Lo spagnolo si è allenato a pieno regime a Formello, come non accadeva da tempo.

La caviglia l’ha tormentato per tutto l’inizio di stagione facendogli saltare anche gare importanti ma ora spera di aver trovato la pace. Il Pedro rigenerato è l’ombra di una minaccia (per gli avversari della Lazio) che si aggirerà sul campionato e la corsa Champions. Sta tor-nando il vero Pedrito quindi, quello che avrà libertà di muoversi come e dove vuole. Fa l’ala, fa il tornante, sempre con ritmo da runner, come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.