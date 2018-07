L’agente di Lucas Perez conferma che le trattative con la Lazio si sono interrotte da tempo e che il giocatore intende rimanere all’Arsenal

Lucas Perez è stato uno dei tanti nomi accostati alla Lazio per l’attacco ma sembra proprio che il destino dello spagnolo sia quello di rimanere all’Arsenal. Protio Sport, agenzia che si occupa degli interessi del giocatore, ha confermato ai microfoni di TheLaziali.com che ci sono stati effettivamente dei contatti con i biancocelesti in passato ma che le trattative si sono ormai interrotte da mesi. Non solo, Lucas Perez ha tutta l’intenzione di imporsi nel club londinese. Lo spagnolo ha chiuso la passata stagione al Deportivo La Coruna con 9 gol e 8 assist in 37 presenze e ha una valutazione di circa 7 milioni di euro. Il ds biancoceleste Igli Tare nel frattempo si sta impegnando al massimo per acquistare il cartellino di Correa.

«Un passaggio alla Lazio? Non è niente di credibile, inventano cose. Lucas vuole vincere con l’Arsenal, ha firmato per questo con il club londinese. La Lazio è una grande squadra ma Lucas è in ritiro con i Gunners e si prepara per una nuova stagione che vorremmo fosse una grande stagione. I contatti con la Lazio si sono interrotti mesi fa», ha detto Protio Sport.