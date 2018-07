E’ partita la caccia all’erede di Felipe Anderson: Igli Tare punta su Correa, ex Sampdoria

Il mercato della Lazio, al momento, ruota intorno alla ricerca di un trequartista che colmi il vuoto lasciato dal passaggio del brasiliano Felipe Anderson agli inglesi del West Ham. In questi giorni sono venuti fuori tanti nomi, di cui la maggior parte di calciatori dal passaporto sudamericano. Estro, fantasia, dribbling e sfrontatezza: la Lazio di Simone Inzaghi aspetta il suo nuovo numero 10. Stando a quanto si legge su La Repubblica-Roma la pista che porta ad Joaquin Correa è bella calda.

El Tucu è cresciuto nell’Estudiantes, squadra che lasciò nel gennaio del 2015 per trasferirsi in Italia, alla Sampdoria, costo dell’operazione intorno ai 9 milioni di euro. 1 anno e mezzo dopo, la società blucerchiata ha venduto Correa al Siviglia per 14 milioni circa. Qualora la società spagnola dovesse rivendere l’argentino, allora alla Samp ne andrebbero altri 5 di bonus. Operazione che, dunque, sarebbe costosa per quanto riguarda il cartellino ma abbordabile in termini di ingaggio del calciatore. Con Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, pronto a dare l’accelerata decisiva alla trattativa con il Siviglia. Ala destra e sinistra oppure trequartista: il dopo-Anderson è un jolly offensivo che Inzaghi potrebbe divertirsi a schierare.