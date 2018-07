Felipe Anderson, ufficiale: addio Lazio, va al West Ham

Si separano le strade della Lazio e di Felipe Anderson: ufficiale il trasferimento al West Ham per il centrocampista brasiliano

Addio Felipe Anderson. Il brasiliano lascia la Lazio dopo quattro stagioni a Roma. Nell’ultima stagione ha messo a segno 4 reti e 7 assist nel corso delle 21 presenze maturate. Termina qui l’esperienza del brasiliano 25enne in quel di Roma. E’ ufficiale, infatti, il suo trasferimento dall’Italia in Premier League. Dove lo attenderà la sua nuova squadra: il West Ham United.

Dopo le visite mediche nei giorni scorsi e l’affare praticamente definito in tutto e per tutto, è arrivato il comunicato ufficiale diramato in mattinata da parte del sito web della Lazio: «La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Felipe Anderson alla società West Ham United. La Società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il futuro». Di seguito il video che ha pubblicato il nuovo club del calciatore per annunciare il suo arrivo in Inghilterra.