Lazio, Sarri analizza: «Bisogna azzerare e ripartire, è inutile stare qui a piangere su questa partita»

Lazio, Maurizio Sarri commenta nel post partita la pesante sconfitta contro il Como di Fabregas. Ecco le parole

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita della sfida della 21ª giornata di Serie A 2025-2026 contro il Como di Cesc Fabregas. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARTITA – «Abbiamo preso un gol dopo due minuti. Prendere gol contro una squadra di grandi palleggiatori come il Como poi diventa dura tutta la partita. Io, se ti devo dire la verità, secondo me nel primo tempo non abbiamo fatto neanche male. Abbiamo la grave responsabilità che ci sono entrati tre volte dentro la nostra area di rigore durante il primo tempo e abbiamo preso due gol e un rigore a difesa schierata. Però sull’1-0 abbiamo avuto la palla per rimetterla a posto con Cancellieri, sul 2-0 abbiamo avuto un’occasione per riaprire la partita. Poi è chiaro che preso il terzo gol la partita è praticamente conclusa e la sensazione di differenziale tecnico diventa ancora ancora più grande. Nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa poi la partita è finita. Loro hanno questa grande facilità nel mantenere il possesso di palla e diventa tutto più difficile. Noi abbiamo perso misure, distanze, ordine, tutto è finita lì. È difficile, te l’ho detto, prendere gol contro le stesse squadre dopo due minuti è dura».

SITUAZIONI ESTERNE – «Dovremmo essere bravi da andare oltre tutto, altrimenti si incominciano a costruire alibi, sempre alibi. Gli arbitraggi, l’ambiente, il mercato, sono delle situazioni che ci sono, noi bisogna volarci sopra a queste situazioni. Sicuramente Roma per ambiente è un posto dove di mercato si parla molto di più. Sembra che i nostri giocatori siano tutti sul mercato e questo un po’ può influire, però bisogna diventare molto più bravi a gestire le situazioni».

SCONFITTA – «Fa male, è chiaro. E’ una sconfitta che ti dà frustrazione, però bisogna essere bravi ad azzerare la partita. Ci sono stati degli episodi che ci hanno indirizzato la partita in un certo modo, non siamo stati bravi a rimetterla in linea. Il differenziale tecnico fra le due squadre c’è, è inutile negarlo. Bisogna azzerare e ripartire, è inutile stare qui a piangere su questa partita, non c’è altro da fare»

