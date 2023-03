Lazio, pericolo chiusura Curva Nord

In casa Lazio è tornata la paura di vedersi chiudere la Curva Nord dopo i fatti successi nel corso del derby contro la Roma

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non solo per il solito coro “becero” antisemita, ma perché ora c’è la voglia delle istituzioni (anche Roma Capitale si costituisce parte civile) di dare un segnale forte per far finire una volta per tutte questa brutta e prolungata storia.