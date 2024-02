Lazio Provedel: «Il terzo gol è colpa mia, ecco cosa è mancato»

Le parole di Ivan provedel, portiere della Lazio, dopo la sconfitta subita dai biancocelesti contro l’Atalanta

Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta dei biancocelesti contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

ERRORI E MANCANZE – «Oggi penso sia mancata una buona circolazione di palla che è una cosa che si deve fare contro squadre aggressive come l’Atalanta, tutto il resto poi di conseguenza è andato a catena. Mi spiace perché sul terzo gol è giusto che mi prenda delle responsabilità, fossimo rimasti sul 2-0 forse nel finale sarebbe potuta andare diversamente. Si deve fare meglio nella prossima partita».

LIMITI DELLA LAZIO – «Loro sono stati molto aggressivi all’inizio e dopo il vantaggio abbiamo subito, non ci eravamo già arresi ma abbiamo fatto fatica e questo poi lo abbiamo pagato. Alcune cose non sono riuscite perché è mancato quel poco di precisione, magari anche da parte mia, nel piazzare la palla verso i miei compagni. In queste gare la differenza la fa la circolazione della palla che ci è mancata a livello di qualità che si è vista nell’occasione di Immobile sul rigore e sul quasi gol di testa».

DELUSIONE DELL’AMBIENTE – «Ciò che dicono i tifosi è giusto, per forza di cose quando non si è perfetti manca qualcosa a livello di determinazione. Noi siamo i primi ad essere delusi e arrabbiati perché lavoriamo duro in settimana e quando non riesci a portare in campo quello che prepari è un peccato. Siamo ragazzi che ci tengono tanto e si arrabbiano se le cose non riescono, vogliamo fare molto molto meglio».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM