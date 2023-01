Lazio, può sbloccarsi l’arrivo di Bonazzoli

Nelle ultime ore di mercato la Lazio potrebbe regalarsi un vice Immobile: occhi puntati su Bonazzoli della Salernitana

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è ancora la possibilità di un colpo last minute in attacco per la Lazio. La squadra biancoceleste continua infatti a seguire molto da vicino Federico Bonazzoli della Salernitana.

Il club campano ha infatti chiuso per l’arrivo in prestito dallo Sporting Lisbona di Jovane Cabral e potrebbe così dare il via libera alla cessione di Bonazzoli.