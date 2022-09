Lazio, Radu: «Vogliamo passare il girone come primi»

Prima del fischio d’inizio della gara tra Midtjylland e Lazio ha parlato Stefan Radu, difensore della formazione biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e Sky, è Stefan Radu a parlare prima del fischio d’inizio di Midtjylland-Lazio. Ecco cosa ha detto il difensore biancoceleste.

GARA – «Torniamo a giocare in trasferta in Europa, l’obiettivo è passare il turno come primi per evitare di disputare due partite aggiuntive prima degli ottavi di finale. Speriamo di vincere e di raggiungere piano piano il traguardo del primo posto. Il Midtjylland in casa fa molto bene, abbiamo avuto qualche giorno per studiare l’avversario. Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo».

