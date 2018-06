Lazio rassegnata a perdere Milinkovic-Savic, Parolo: «Difficile trattenerlo»

Marco Parolo, leader silenzioso della Lazio, ha parlato del futuro di Ciro Immobile e di quello di Sergej Milinkovic-Savic

Intervistato da Sky Sport, Marco Parolo ha parlato del suo futuro e di quello dei compagni. Partendo da Immobile, di cui dice: «Immobile? Non può abbondarmi, è la mia spalla. Secondo me non va via. Altrimenti lo vado a prendere e lo riporto a casa». Per poi soffermandosi soprattutto sulla situazione mercato di Milinkovic-Savic, cosi come aveva fatto qualche giorno fa anche lo stesso Immobile parlando del talentuoso centrocampista, uscito dai Mondiali ai gironi con la sua Serbia. Le parole di Parolo lasciano molti dubbi sulla permanenza del compagno alla Lazio, infatti secondo il centrale italiano: «Milinkovic-Savic? È fortissimo, è cresciuto tantissimo in Italia e può ancora migliorare. Sarà difficile trattenerlo, ma se resta alla Lazio sono felice».



La valutazione fatta dalla Lazio per il cartellino di Milinkovic-Savic è molto alta, basti pensare che è già stata rifiutata un’offerta della Juventus di 90 milioni più 20 di bonus e la richiesta di Lotito arriva a 110 milioni oltre al cartellino di Bentancur, giocatore ritenuto incedibile dal club bianconero. Le speranze che il giocatore rimanga alla Lazio ci sono, visto il contratto di 4 anni ancora attivo con il club, sul quale Lotito potrebbe far pressione per alzare ancora il prezzo del centrocampista, ma lo stesso Milinkovic-Savic parla già di Torino e della Juventus, come dalle sue ultime dichiarazioni: «La Juventus è una grande squadra, in più a Torino c’è già mio fratello e per me la famiglia è importante. Il mio futuro? Parlerò con la Lazio, dipende da loro».