Ciro Immobile spera che il compagno di squadra Milinkovic-Savic rimarrà alla Lazio nonostante le voci di mercato che lo vogliono lontano da Roma

La Serbia è stata eliminata dai Mondiali di Russia 2018 e per Sergej Milinkovic-Savic è arrivato il momento di decidere sul suo futuro. L’attaccante è richiesto dai maggiori club italiani (Juventus in primis) ed europei e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta già pensando alla mole di milioni che entreranno nelle casse del club grazie alla sua cessione. Ciro Immobile, che ha confermato di voler rimanere a lungo a Roma, non è dello stesso avviso di chi detiene il suo cartellino.

Il centravanti biancoceleste, intervistato nella sua Torre Annunziata, spera che Milinkovic-Savic rimanga alla Lazio anche nella prossima stagione. «I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che non decido io. – ha detto Immobile – Spero di rivederlo in ritiro ad Auronzo, per il resto gli auguro il meglio. Potrà scegliere lui con la società la soluzione migliore».