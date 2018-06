Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato del suo futuro dopo l’eliminazione dai Mondiali con la Serbia

La Serbia è fuori dai Mondiali. I serbi hanno perso contro il Brasile e non hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Serbia e della Lazio, ha parlato a Sport Mediaset dopo l’eliminazione. Naturalmente il centrocampista è stato interpellato sul futuro e ha rilasciato importanti dichiarazioni, aprendo le porte a una possibile permanenza in biancoceleste.

Il mediano, seguito da numerosi club, tra cui la Juventus, non ha escluso una permanenza in biancoceleste: «Io ho finito oggi i Mondiali, ora vado a riposare perché mi aspetta una stagione lunga. Dopo torno a Roma perché ho un contratto con la Lazio e sono felice se ritorno alla Lazio, mi trovo bene. Juve? Leggo ogni giorno tante cose sul mio conto ma non ho pensato a tutte queste cose. Ora voglio solo riposare, non voglio pensare al calcio. Quando ritorno a Roma poi vediamo».