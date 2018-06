Milinkovic-Savic-Juve, colpo ‘alla Pogba’: Lotito vuole Bentancur

La Juventus cerca nuovi centimetri in mediana, Milinkovic-Savic è l’obiettivo: Lotito ha chiesto l’inserimento di Bentancur nell’affare

La Juventus non molla Sergej Milinkovic-Savic. E’ il centrocampista serbo della Lazio il grande obiettivo per il centrocampo bianconero. Il calciatore classe ’95 ha chiuso il suo Mondiale ed è partito per le vacanze. Sergej lascerà il suo smartphone sempre acceso, in attesa di novità. Ha detto che non gli dispiacerebbe restare alla Lazio ma non ha chiuso le porte a un addio. La Juventus è sempre in agguato, pronta a uno sforzo importante per portare il mediano serbo alla corte di mister Max Allegri.

Lotito continua a chiedere 130-140 milioni di euro e spera nell’inserimento di altri club per alzare la posta in palio. La Juve invece spera nell’effetto contrario: se non dovessero arrivare grandi offerte dall’estero, il presidente laziale potrebbe abbassare le pretese. La Lazio ha chiesto alla Juventus 110 milioni di euro più il cartellino di Rodrigo Bentancur ma la Vecchia Signora, secondo La Gazzetta dello Sport, ha chiesto tempo. L’idea della Juve comunque è quella di ricreare il centrocampo di 2-3 anni fa con Emre Can alla Vidal, Pjanic alla Pirlo e Sergej Milinkovic-Savic alla Pogba. Il serbo permetterebbe ai bianconeri di aumentare i centimetri e la forza fisica, proprio come avvenne con Pogba.